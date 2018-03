Santos pode garantir a vaga antecipada O Santos enfrenta o Barcelona nesta quinta-feira, às 19 horas, na Vila Belmiro, pensando em conquistar a classificação antecipada na Copa Libertadores da América. A equipe brasileira lidera o grupo 7, com 7 pontos, enquanto os equatorianos têm 4 e estão em segundo lugar. Como precisa da vitória para continuar na briga, o Barcelona promete jogar no ataque. Mas o Santos já tem a receita para vencer mais uma vez: é só repetir a atuação da semana passada, quando fez 3 a 1 sobre o mesmo rival, no confronto em Guayaquil. "E com o torcedor nos apoiando o tempo todo, fica mais fácil conseguir a vitória" afirmou o meia Elano. O técnico Emerson Leão ainda não definiu o time. Ele mantém o suspense sobre o companheiro de Robinho no ataque. Basílio e Robson disputam a vaga, com mais chances para o segundo, que marcou dois gols na última rodada do Paulistão - vitória por 3 a 0 sobre o Guarani. Nas demais posições, não há o que mexer. Nesta quarta-feira, o lateral-esquerdo Léo não participou dos treinamentos e foi para a concentração mais cedo, para poder se recuperar de uma forte gripe. Mas ele deve atuar contra o Barcelona. Perigo - Para o zagueiro André Luís, o Santos precisa ter atenção especial com o brasileiro Rodrigo Teixeira, titular do ataque do Barcelona. "Ele é rápido, sabe proteger bem a bola e já deu para ver que é bom jogador e não podemos bobear", disse o jogador santista. Polêmica - O jogo desta quinta-feira também terá um reencontro diferente. Paulo César de Oliveira foi escalado como quarto árbitro e estará na Vila Belmiro. O problema é que ele teve um desentendimento com o zagueiro Alex, na partida em que o Santos perdeu para o Paulista, em Jundiaí, no campeonato estadual. Na ocasião, o árbitro teria dito ao zagueiro Alex que ele era ?pipoqueiro? por não ter classificado o Brasil para a Olimpíada de Atenas. "Ele errou, mas isso já faz parte do passado. Agora, temos de nos concentrar apenas na partida e jogar muita bola, pois precisamos vencer", disse o capitão Renato, falando pelo grupo santista.