Santos pode não ter o goleiro Felipe no começo do Paulista O Santos estréia na sua primeira competição do ano - o Campeonato Paulista - na próxima quarta-feira. Mas o goleiro Felipe, uma das revelações do time em 2006, não sabe se poderá atuar em 2007. Nesta segunda, às 18 horas, será julgado pela 1ª Comissão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e corre o risco de pegar até um ano de suspensão. Em 8 de outubro, havia sido flagrado no exame antidoping, após a partida entre Santos e Grêmio pelo Brasileiro. Na análise da amostra foi encontrada hidroclorotiazida, substância diurética proibida, presente em medicamentos para coração, fígado e rins. Suspenso preventivamente, Felipe foi cortado da seleção brasileira sub-20 que disputa o Sul-Americano, no Paraguai. A contraprova, feita em dezembro, também deu positivo. Ainda que o técnico Vanderlei Luxemburgo sofra baixa no seu grupo, pode estar perto de ganhar reforço. Se as previsões de médicos e preparador físico se confirmarem, o meia Pedrinho - famoso não só pela habilidade, mas pela quantidade de problemas físicos que enfrenta na carreira - deve estrear antes que o meia Marcos Aurélio, envolvido em briga judicial com o Atlético-PR. "De modo geral, as condições físicas do Pedrinho estão normais e acredito que, superado o problema do desequilíbrio na região pélvica, ele estará pronto para jogar em duas semanas?, disse o fisiologista Cláudio Pavanelli. O atacante Fabiano, aposta de Luxemburgo no ataque, pode ficar fora da estréia do time no Paulista. No fim de semana, bateu as costas na trave após disputa de bola e está em tratamento.