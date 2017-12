Santos pode pedir liberação de Robinho A convocação de Robinho não pegou a diretoria do Santos de surpresa, mas até esta segunda-feira à tarde não havia uma posição sobre a possibilidade de pedir a liberação do atleta, porque conta com ele para a nova fase que pretende imprimir ao time para retomar a liderança do Campeonato Brasileiro. Pelo acordo fechado na semana passada, o atleta ainda tem mais seis jogos com a camisa santista, mas há ainda a possibilidade de a liberação ser apressada. Nesse caso, Robinho se apresentaria ao Real Madrid logo depois do jogo da seleção contra a Croácia, dia 17. Isso tudo será decidido nesta terça, quando os jogadores retomam as atividades. O clássico de domingo mostrou que Robinho é importante para o time, mesmo quando não joga bem. O técnico Gallo destacou o aspecto psicológico: "Quando ele está em campo, preocupa muito o adversário, atrai a marcação porque ninguém quer deixa-lo no mano-a-mano". Por conta disso, pediu para o atacante se deslocar bastante pelas laterais para atrair sempre dois marcadores. Achou normal o desempenho regular do jogador, que ficou afastado do time durante um mês, enquanto aguardava a definição sobre sua transferência para o Real Madrid. Gallo revelou que o clube procura outros reforços para suprir a ausência de Robinho, que jogará no máximo mais seis partidas pelo Santos. "Temos de nos preparar para essa situação, mas vamos aproveitar o Robinho enquanto estiver aqui", concluiu.