Santos pode perder Bruno Moraes amanhã Depois de perder a primeira partida da decisão para o Boca Juniors, em Buenos Aires, o Santos poderá sofrer mais um revés nesta sexta-feira, desta vez na Justiça. O atacante Bruno Moraes, filho do empresário Aluísio Guerreiro, deverá ganhar passe livre numa audiência na 2ª Vara Cível, de Santos. Se a advogada Gislaine Nunes tiver sucesso na ação, o jogador poderá se transferir até o final da semana para o futebol da Europa. Três clubes europeus querem o atacante do Santos: além do Juventus, da Itália, Celta e Atlético de Madri, ambos da Espanha, lutam pelo jogador. De acordo com o pai de Bruno, Aluísio Guerreiro, seu filho foi o maior prejudicado pelo episódio envolvendo Robinho. Aluísio briga até hoje na Justiça contra o empresário Wagner Ribeiro, atual empresário de Robinho. Bruno, 19 anos, foi convocado para a seleção brasileira em todas as categorias no amador. No total, foram 22 convocações. Fora do Brasil, o atacante santista já tem algum mercado, especialmente na Europa, para onde o seu pai pretende levá-lo assim que estiver livre do vínculo com o Santos.