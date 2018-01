Santos quer manter embalo para se afastar de vez do rebaixamento

O Santos recebe o Vasco hoje na Vila Belmiro para cumprir o objetivo definido pela comissão técnica nos quatro jogos diante das equipes que brigavam contra o rebaixamento: conquistar no mínimo dez pontos dos doze possíveis. Até agora, o time foi bem nesse recorte do torneio com duas vitórias (Joinville e Coritiba) e um empate (Flamengo). A vitória é fundamental para a equipe respirar mais aliviada, considerando que o Goiás, primeiro clube na zona de rebaixamento, joga em casa diante da Chapecoense, e que o lanterna Coritiba recebe o Palmeiras.

O principal trunfo para superar o vice-lanterna é o quarteto formado por Lucas Limas, Geuvânio, Gabriel e Ricardo Oliveira. Dos dez gols feitos nos últimos cinco jogos, desde a chegada de Dorival, o quarteto foi responsável por oito deles. Ricardo Oliveira é o artilheiro do Brasileirão com dez gols. “Nossa primeira meta é se afastar da zona rebaixamento. Só depois, podemos olhar mais para cima”, diz o atacante que foi poupado do treinamento de ontem, mas não preocupa.

O técnico Dorival Junior explica que o time ganhou confiança com as vitórias, mas revela uma mudança tática importante: pediu que os quatro jogassem mais próximos, buscando triangulações e tabela. Lucas Lima melhorou depois de quase ter sido negociado – o próprio jogador reconheceu a queda de rendimento. Com isso, o time evoluiu e passou a figurar entre os melhores ataques do torneio.

O desafio agora é aperfeiçoar o desempenho defensivo – o Santos tem a segunda pior defesa do torneio com 24 gols sofridos. O Vasco, o mais vazado do torneio, levou 29 tentos.

A providência de Dorival para o jogo de hoje foi barrar Werley, que teve altos e baixos nas últimas rodadas e ficou fora do último jogo por suspensão. O substituto Gustavo Henrique entrou bem e será mantido. Ele vai atuar no lugar de David Braz.

FICHA TÉCNICA

Santos: Vladimir; Victor Ferraz, Gustavo Henrique, David Braz e Zeca; Thiago Maia, Renato e Lucas Lima; Geuvânio; Gabriel e Ricardo Oliveira. Técnico: Dorival Junior

Vasco: Martin Silva; Madson, Rodrigo, Jomar e Julio César; Guiñazu, Serginho, Julio dos Santos e Jhon Cley; Herrera e Dagoberto. Técnico: Celso Roth

Juiz: Emerson Luiz Sobral (PE)

Local: Vila Belmiro - Horário: 21h

Transmissão: Pay-per-view