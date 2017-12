Santos pode ter 5 que atuaram em Quito O técnico Vanderlei Luxemburgo poderá escalar cinco jogadores que atuaram na última quarta-feira, contra a LDU, em Quito, no Equador, para enfrentar o Criciúma no domingo. Isso, entretanto, não o preocupa. "A base do time ficou aqui em recuperação e não queria é que todos sofressem esse desgaste de viajar 12 horas para ir, mais 12 para voltar e atuar naquela altitude (2.800 metros)". Ele acredita que os atletas escolhidos estarão recuperados até a hora do jogo. Luxemburgo ainda não definiu o time porque espera o teste que será feito no volante Fabinho para saber se ele terá condições de jogar. No treino de quinta-feira o atleta sentiu uma fisgada na coxa e é dúvida. Se não tiver condição de jogo, Zé Elias deverá ser o primeiro volante e Preto Casagrande fará a dupla de marcação de meio-de-campo com ele. O esquema tático também não está definido e Luxemburgo não descarta a possibilidade de escalar três zagueiros nessa partida. Mas disse que só falaria a respeito do time depois do treino previsto para esta manhã no CT Rei Pelé. Mauro, Leonardo, André Luís, Zé Elias e Preto Casagrande deverão ser os jogadores que atuaram em Quito e serão aproveitados. Nervosismo - O clima no CT Rei Pelé não anda bom. O técnico Vanderlei Luxemburgo tem sido ríspido com alguns jornalistas, Robinho não escondia a tensão ao dar entrevista a imprensa. O treinador deixou de responder uma pergunta sobre o retorno do zagueiro Antônio Carlos e disse que só falaria sobre o jogo contra o Criciúma. Mas o maior incidente foi registrado com Zé Elias, que entendeu ser irônica a primeira pergunta sobre sua expulsão. "Só falam que eu sou nervoso, que sou violento. Podem falar, mas o que não admito é ironia, que é uma falta de respeito ao profissional". Violento? Zé Elias se considera um jogador normal. "São onze anos como profissional e que sempre joguei assim", disse ele, ressaltando que "às vezes acontece de chegar atrasado num lance, ter de fazer falta para parar jogadores habilidosos". Quanto à falta que provocou sua expulsão no jogo conta a LDU na quarta-feira, comentou que foi necessária. "Tive de parar a jogada, senão o rapaz ia para dentro do gol". Ele encara isso tudo como normal em seu trabalho. "Tenho de fazer determinadas coisas, pois nunca vi volante e zagueiro serem bonzinhos iguais os centroavantes, e sempre fui valorizado por isso". Admite ser um jogador duro: "não adianta mentir para vocês, sou duro mesmo, mas não violento". Segundo Zé Elias, "tem jogador que entra para machucar, para quebrar alguém e, em onze anos de carreira, nunca machuquei alguém, fui expulso umas cinco vezes; é só olhar os números e ver". Nessa longa carreira, já teve de responder muitas vezes a perguntas sobre violência e disse que não se importa. "O que não gosto é de determinadas ironias, que são uma coisa chata; gosto de respeitar todo mundo e gostaria de ter o mesmo respeito". E ele concluiu: "gosto de chegar em casa, colocar a cabeça no travesseiro, olhar para meu filho e saber que sou um cara honesto".