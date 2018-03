Santos pode ter novo ataque no clássico A dificuldade é cada vez maior para os atacantes santistas, que têm sido obrigados a deixar um pouco a técnica de lado para superar a marcação. Tanto que Leão está procurando uma nova maneira de seu time atuar, principalmente depois da contusão de Ricardo Oliveira, com entorse no joelho. É por isso que ele deve inovar neste domingo, no clássico contra o São Paulo, às 16 horas, na Vila Belmiro. Deve sair com Fabiano formando a dupla de ataque com Robinho, experiência que tem surpreendido a defesa adversária. A primeira vez que Fabiano entrou ofensivamente, no segundo tempo contra o Internacional de Porto Alegre, marcou um gol na primeira bola que pegou na partida. Na quarta-feira ele não marcou, mas ficou de frente para o gol do Cruz Azul duas vezes, desperdiçando as oportunidades. "O Fabiano não é um centroavante", lembrou Leão, esclarecendo que ele fará uma função ofensiva "sem uma posição fixa", devendo se revezar com Robinho, Elano e Diego, além dos jogadores que chegam de surpresa na área adversária. Leão só confirmará neste domingo a escalação do Santos e explicou seu objetivo no coletivo de sexta-feira: "Fizemos uma observação diferente, pois já conhecemos o William, o Douglas e o Bruno Moraes como centroavante e estamos vendo uma nova maneira de jogar, pois às vezes nós vamos precisar de uma movimentação maior". O treinador confessa que esperava maior produção de William e Douglas no comando do ataque santista. "Temos, então, de pensar em alternativas e estamos buscando a solução aqui dentro". Mas não descarta a chegada de outro jogador para a posição, que pode ser Muñoz ou ainda outro, que o treinador não revela o nome, que pode vir do futebol latino-americano. Leão entende que o clássico deste domingo pode proporcionar aos jogadores o uso da técnica que têm. "Vamos ver se isso se torna possível com uma equipe que vem jogar contra nós, não para se defender, coisa que tem acontecido com todas que vêm aqui". Fabiano - Mesmo sem a confirmação por parte de Leão, o mais provável é que Fabiano seja o centroavante do Santos para o clássico deste domingo. Ele estava satisfeito com a experiência realizada no coletivo e disse que chegou a atuar várias vezes na função quando jogava no Internacional, no ano passado. "Sempre que joguei mais avançado, as coisas foram positivas". Entende, porém, que a realidade mudou. "Dificilmente venho atuando nessa posição, mas sei que a oportunidade foi dada e, dentro de uma emergência, espero conseguir essa vaga".