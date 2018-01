Santos pode ter novo estádio em 2 anos Em menos de dois anos, o Santos pode ter um novo e moderno estádio para 40 mil pessoas em Diadema, na Grande São Paulo. O projeto é do grupo alemão Hellmich ? a empresa é a mesma que construiu o novo estádio do Schalke 04 em Gelserkichen, na Alemanha, que será utilizado na Copa de 2006. ?O terreno já foi escolhido e, se for liberado pelas autoridades, as obras podem começar em três ou quatro meses. Tudo ficaria pronto entre 15 e 20 meses?, disse o vice-presidente do clube, Norberto Moreira. O terreno fica no km 22 da Rodovia dos Imigrantes. A diretoria santista não revela, mas comenta-se investimento em torno de R$ 200 milhões. Os alemães bancariam a maior parte e em troca ficariam com a renda dos jogos. O prefeito de Diadema, José Filippi Jr. (PT), se mostra favorável à idéia, segundo os santistas. Mas a diretoria não pretende abrir mão da Vila Belmiro. Tanto que, nesta quarta-feira, diretores do clube se reuniram com representantes do Ministério Público que recomendam à FPF a não utilização do estádio em clássicos - a luta é para poder enfrentar o Palmeiras na Vila, dia 5 de março, pelo Paulistão.