Santos poderá ter mais dois desfalques O técnico Emerson Leão deverá ter dois desfalques para escalar o time do Santos no compromisso desta quarta-feira, contra a Ponte Preta, na Vila Belmiro, na sequência do Campeonato Brasileiro. O goleiro Fábio Costa e o meio-campista Fabiano serão julgados no STJD, no Rio de Janeiro, na tarde desta terça. Eles foram indiciados após a confusão no clássico contra o Corinthians, quarta-feira passada, no artigo 310 (agressão), que prevê suspensão de dois a quatro partidas. No caso de Fabiano ser punido, Leão poderá escalar Wellington na lateral-direita, deslocando Elano para sua posição original, o setor de meio-de-campo. Para o gol fica mais fácil. O treinador tem Júlio Sérgio para a vaga de Fábio Costa. Em contrapartida, Alexandre cumpriu suspensão automática por cartões amarelos e poderá ser aproveitado no jogo de quarta. Daniel voltará para a reserva. Nesta segunda-feira, no desembarque da reduzida delegação santista que retornou da Bahia , os poucos atletas tinham a mesma desculpa para o fracasso contra o Vitória, por 2 a 0, no domingo. "Perdemos várias oportunidades e sabe como é, quem não faz, toma", disse o lateral Léo. Com isso, acredita o jogador, a partida contra a Ponte Preta teve a importância duplicada. "Agora não tem outro jeito, precisamos vencer para permanecer na frente". O Santos soma 31 pontos, enquanto o líder Cruzeiro está com 37 e o segundo colocado, o São Paulo, tem 35. Por sorte, o time não caiu na tabela. O conjunto de resultados ajudou. O ponta Nenê tinha o mesmo discurso. "O Santos criou várias oportunidades e não fez", repetiu. "Só eu perdi dois gols que não poderia ter perdido", reconheceu. Poucos jogadores chegaram no ônibus do clube em Santos. Somente Nenê, André Luís, Fábio Costa, Preto, Léo, Daniel, Júlio Sérgio e William desembarcaram no CT Rei Pelé. O técnico Emerson Leão e os demais atletas ficaram em São Paulo. Nesta segunda houve treino para os reservas. Na terça cedo haverá um ensaio para o elenco e na sequência tem início a concentração para o jogo com a Ponte Preta.