Santos poderá usar Ricardo Oliveira Campeão brasileiro, o Santos estréia neste sábado no Campeonato Paulista, enfrentando o Santo André, reforçado por sua única contratação até agora para a temporada, o atacante Ricardo Oliveira, e pregando humildade. O ex-jogador da Lusa obteve na noite desta sexta-feira no Tribunal Superior do Trabalho (TST), em Brasília, liminar que permite que ele jogue pelo clube da Vila Belmiro. "Graças a Deus saiu a decisão. Está tudo certo. O único problema é que terei de levar a cópia da liminar amanhã ao estádio e entregar ao fiscal da Federação, pois a decisão saiu agora e a entidade já estava fechada. Só a CBF recebeu a comunicação??, disse à Agência Estado a advogada de Ricardo Oliveira, Gislaine Nunes. A decisão favorável ao jogador foi do presidente em exercício do TST, Vantuil Abdala. Mas o reforço de Ricardo Oliveira não vai mudar a filosofia dos jogadores. Eles, é claro, têm o objetivo de levar o clube a um título que não conquista desde 1984. Mas preferem assumir o papel de coadjuvantes na competição. "O Brasileiro foi bom, mas faz parte do passado. Não é bom ser favorito. Vamos entrar como coadjuvantes e, se fizermos por merecer, aí sim, viraremos favoritos??, prefere o meia Diego. A prudência se explica: os jogadores querem evitar o máximo possível a pressão e, além disso, a equipe tem problemas. Michel, único lateral-direito do elenco, sofreu uma contusão no tornozelo que o afastará do time por pelo menos 15 dias. Isso obrigou Leão a improvisar Elano na posição. Assim, Adiel entra na equipe, com missão dupla: atacar e, quando o adversário tiver a posse de bola, ajudar o meio-campo. Na zaga, o titular André Luís, com dores no joelho, foi vetado e dá lugar a Preto. Leão escalou Elano na lateral - ele terá função de ala - pela "aplicação tática incomum?? do jogador. Sobre a preferência por Adiel, o técnico justificou: "Ele não muda a característica do time. É veloz e sabe driblar??. Para Elano, atuar como ala não é problema. "No Brasileiro, joguei nesta posição contra o Fluminense e o Paraná e me saí bem. É até menos desgastante, pois no meio tenho de fechar os espaços e ainda ir à frente.?? Pés no chão - Uma das preocupações de Leão na pré-temporada em Jarinu foi conscientizar os jogadores sobre os perigos de se empolgarem com o título brasileiro. "Eles estão conscientes da responsabilidade que têm. E nosso primeiro jogo (derrota por 1 a 0 para o Comercial, em amistoso), foi um desastre, uma decepção. O Santos precisa manter o trabalho para continuar líder. Se não estiver preparado, não vai conseguir.??