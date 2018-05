Santos poderia arrecadar milhões, diz Ricardo Oliveira

Em seu primeiro pronunciamento sobre as negociações frustradas com o Beijing Guoan, o atacante Ricardo Oliveira divulgou uma nota, por meio de sua assessoria de imprensa, e afirmou que "cedeu todos os seus direitos federativos ao Santos, possibilitando que o Santos arrecadasse milhões de reais em um atleta que irá completar 36 anos e que chegou sem custos".

Por outro lado, o atacante afirma que continuará no Santos sem mudar sua postura. "Não será uma negociação que mudará a minha postura. Já passei por momentos como esse, em mais de 15 anos de carreira profissional, e em nada mudou a minha conduta", diz trecho do comunicado.

Durante a negociação, encerrada na tarde desta sexta-feira, o atacante propôs repassar R$ 6 milhões de euros ao Santos. A diretoria, no entanto, exigiu 8 milhões de euros. O negócio não foi concretizado por causa do fechamento da janela de transferências.

O presidente Modesto Roma Junior declarou que não acreditava na insatisfação do jogador. "E caso não vá (para a China), nunca faria isso (ficar insatisfeito no elenco). É um homem de palavra. Não é canalha", completou o mandatário durante as negociações.

Abaixo, a íntegra do comunicado de Ricardo Oliveira:

Sobre as negociações entre o Santos FC e o Beijing Guoan, da China, o atacante Ricardo Oliveira tem a seguinte posição:

Durante toda a negociação, me resguardei e não me manifestei. Agora, com a situação resolvida, acho que é o momento ideal para me pronunciar.

Por meio dos meus empresários, recebemos uma proposta do Beijing Guoan, da China. Analisando a oferta, entendemos que seria um negócio bom para mim e para o Santos Futebol Clube. Por este motivo, demos andamento às negociações. Não houve acordo entre as partes e continuarei no Santos, clube com o qual tenho vínculo até o fim de 2017.

Não hesitei em ceder todos os meus direitos federativos ao Santos FC, possibilitando a agremiação arrecadar milhões de reais em um atleta que irá completar 36 anos, e que chegou sem custos.

Como foi em toda minha carreira, vou continuar cumprindo com minhas obrigações de funcionário do clube. Honrando a camisa do Santos como sempre honrei, trabalhando no dia a dia como sempre trabalhei, e me doando em campo como sempre me doei. Não será uma negociação que mudará a minha postura. Já passei por momentos como esse, em mais de 15 anos de carreira profissional, e em nada mudou a minha conduta.

Ao Beijing, o meu muito obrigado pelo interesse. Ao Santos, também o meu obrigado por ter analisado a proposta. E que tenham tomado a decisão correta.