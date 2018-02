Santos põe Atlético-PR sob suspeita O presidente Marcelo Teixeira informou nesta quarta-feira que vai encaminhar a fita do programa Debate Bola, da TV Record, para o STJD. Nela, o ex-árbitro Oscar Roberto de Godoy comenta que o Santos vem sendo prejudicado pela arbitragem e que o presidente do Atlético-PR, Celso Petraglia é um homem forte administrativamente e que já foi processado por tentativa de suborno a juiz de futebol. "Ele é respeitado e, ao tomarmos conhecimento do conteúdo, entendemos que deveríamos encaminhar aos STJD as denúncias formuladas para que a entidade que está tomando uma série de iniciativas severas contra o Santos apure e esclareça esses assuntos que são muito graves". Marcelo Teixeira não comentou o teor da entrevista de Godoy, mas revelou que "essas irregularidades coincidem com alguns momentos vividos pelo Santos nesse campeonato nacional e o assunto precisa ser esclarecido para o bem do futebol brasileiro e porque não podemos permitir que ocorram os fatos e denúncias que foram supostamente aventadas pelo ex-árbitro, que tem conhecimento de causa e com certeza esperamos que medidas sejam adotadas caso comprovados", disse o presidente santista, comentando que, "se a denúncia não for comprovada, vamos ficar mais tranqüilos por saber que existe apenas um caminho no futebol brasileiro, que é o da correção para que aquele que vença o campeonato seja um legítimo campeão". O dirigente informou que material está sendo editado com os erros de arbitragem que estão prejudicando o Santos no Brasileiro. "Em breve faremos uma exposição desses erros comprovando o quanto o clube foi prejudicado". Ressaltou que pretende que os erros, alguns deles normais, não sejam constantes como ocorreram este ano. "As denúncias não partiram do Santos, mas de um ex-árbitro e entendemos que as autoridades devam tomar conhecimento e apurar". Qualquer que seja o resultado, na opinião de Teixeira, não haverá interferência na campanha do Santos. "O prejuízo já é nítido e os pontos perdidos não retornarão, mas esperamos que nas três rodadas que faltam que haja um cuidado muito grande para evitar que novos erros interfiram na classificação". ATLÉTICO-PR: O Atlético Paranaense informou nesta quarta que ainda não sabe exatamente o que foi dito no programa de televisão, mas já solicitou a fita. "Caso seja confirmado o conteúdo ofensivo, tanto o clube quanto o presidente do Conselho Deliberativo, Mário Celso Petraglia, tomarão as medidas judiciais cabíveis", informou a assessoria.