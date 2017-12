Santos poupa parte do elenco e Ricardo Oliveira não joga

O Santos abre a temporada neste sábado, quando realiza amistoso contra o Bahia, na Arena Fonte Nova. Apesar de o jogo servir como teste para a estreia no Campeonato Paulista, a comissão técnica decidiu poupar mais de uma dezena de atletas atletas, entre eles os veteranos Renato, Elano e Ricardo Oliveira. Os três fazem trabalho de fortalecimento muscular na academia.

Do elenco principal, não viajam, entre outros, o goleiro Vladimir, o lateral-direito Daniel Guedes, os zagueiros David Braz (machucado) e Paulo Ricardo, os meio-campistas Renato, Elano, Leandrinho e Pedro Castro e os atacante Ricardo Oliveira e Neto Berola.

"Estamos indo para o jogo com uma equipe forte e equilibrada. Temos algumas baixas, mas isso não é problema. Tudo está ocorrendo conforme o planejado. Nossa maior preocupação é dar condições de jogo para os atletas. O time vem em uma boa evolução e acredito que esta partida condicionará ao nosso elenco boas situações de jogo", comentou o técnico Dorival Júnior.

Devido às deficiências do elenco do Santos, só dois zagueiros viajam, sendo um deles Lucas Veríssimo, do time sub-23 - o outro é Gustavo Henrique. Também o meia Diego Gomes precisou ser chamado da equipe de aspirantes. No ataque, o clube já não conta com Geuvânio, vendido para a China.

CONFIRA A LISTA DE RELACIONADOS:

Goleiros - Vanderlei e John;

Laterais - Victor Ferraz, Zeca e Caju;

Zagueiros - Gustavo Henrique e Lucas Veríssimo;

Meio-campistas - Alison, Thiago Maia, Lucas Lima, Fernando Medeiros, Lucas Otávio, Léo Cittadini, Serginho, Vitor Bueno, Rafael Longuine, Ronaldo Mendes e Diego Gomes;

Atacantes - Gabriel, Joel, Paulinho e Marquinhos.