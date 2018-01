Santos poupa titulares para Libertadores A prioridade é a decisão do título da Libertadores. Pensando no jogo de quarta-feira, contra o Boca Juniors, no Morumbi, o técnico Emerson Leão resolveu poupar todos os titulares do Santos na partida deste sábado, com o Bahia, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. O meia Elano, já recuperado da contusão no joelho direito, foi o único relacionado, mas ficará no banco de reservas. Enquanto os reservas enfrentam o Bahia, os titulares do Santos irão treinar na manhã deste sábado. Depois, ganham folga até segunda-feira. Os ingressos para o jogo contra o Boca Juniors começam a ser vendidos neste sábado, na Vila Belmiro e no estádio do Morumbi, o local do confronto que decidirá o título da Libertadores. Serão 70 mil entradas à venda.