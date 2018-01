Santos poupa três contra El Nacional O Santos terá três baixas para o jogo contra o El Nacional, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro. Além de Renato, que levou uma pancada no tornozelo na partida de sábado, contra o Figueirense, o médico Carlos Braga vetou o zagueiro Alex e o volante Paulo Almeida, que estão com dores musculares. Assim, Preto voltará à zaga, enquanto a dupla de volantes será formada por Alexandre e Fabiano. As mudanças ocorrem num momento bom para o Santos. Líder isolado de seu grupo na Libertadores e com a vaga garantida antecipadamente para a próxima fase, o time joga para cumprir tabela. Mas o técnico Emerson Leão quer a vitória para que sua equipe continue se impondo na competição e mantendo uma seqüência de resultados positivos. "Não importa se é amistoso ou jogo oficial, quando o time perde, todos falam", comentou Leão. "Vamos, portanto, buscar a vitória, como sempre." Elano - Elano está se acostumando à nova função, de lateral-direito, e sua atuação sábado, contra o Figueirense, foi muito elogiada por seus companheiros. Autor do primeiro gol e do cruzamento perfeito para Ricardo Oliveira marcar o segundo, o jogador mantinha nesta segunda-feira sua costumeira serenidade. Humilde, disse que joga na posição que Leão determinar. "Ele é quem sabe onde posso render mais e eu prefiro não definir isso", comentou. "Na lateral ou na meia, o importante para mim é jogar e ajudar o time a conseguir os resultados." Para conseguir as duas jogadas que originaram os gois gols santistas na primeira vitória do time no Brasileiro, Elano revela que tem treinado muito cruzamentos e chutes a gol. Leão tem ressaltado que a função de lateral está ganhando maior importância no futebol atual e entende que Elano será vencedor nessa função. "Ele sabe fazer marcação e marca gols", disse o treinador. Para ele, trata-se de "um jogador moderno, que sabe tirar proveito de sua inteligência". Uma preocupação de Elano é com o fôlego maior que a atuação na lateral exige, mas acredita que está indo bem. "Contra o Paysandu, foi mais difícil, pois estávamos jogando com dez", disse ele, revelando que agüentou o jogo todo. Na partida de sábado, não houve problemas. "Com o time completo, ficou mais fácil e deu para render bastante."