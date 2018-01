Santos precisa golear Fla na Sul-Americana O Santos precisa de muitos gols nesta quarta-feira para continuar na disputa da Copa Sul-Americana, apesar dos problemas que o time vem tendo justamente no ataque. Vai enfrentar às 21h40, no Maracanã, o já desclassificado Flamengo e até esta terça-feira o técnico Emerson Leão ainda não tinha definido como seria o ataque que tem necessidade de marcar pelo menos três gols, além de o time ter que vencer por uma diferença mínima de dois gols. Robinho, que irritou o treinador por ato de indisciplina, deverá jogar, sendo que o mais provável é que o centroavante William forme a dupla de área com ele. ?Espero que alguém fique com a camisa nove de titular definitivamente e caso isso não aconteça, tenho que procurar", disse o treinador, que ainda não conseguiu substituir os artilheiros Ricardo Oliveira e Nenê, que foram para a Europa no mês passado. O treinador já tinha dado oportunidade para William e Douglas, que não corresponderam e agora testa os recém-chegados Val Baiano e Marcelo. Os dois ainda não venceram o peso da camisa do Santos e mostraram um fraco futebol nas vezes que entraram em campo. ?É uma realidade", comentou Leão. E o treinador está preocupado com a situação. ?É só olharmos as últimas vitórias para ver que elas foram apertadas e suadas, com queda no número de gols feitos e na quantidade de chutes a gol." O desconto que Leão dá é pela perda dos artilheiros Ricardo Oliveira e Nenê. ?Nada acontece por acaso", explicou. ?Nós perdemos o centroavante titular e um ponta-esquerda, dois goleadores, e caímos de qualidade." Fabiano, que já atuou improvisado como atacante, jogará na meia, no lugar de Elano. Ele tem acompanhado a luta de seus companheiros para conquistar a posição de titular e atribui as dificuldades enfrentadas à ansiedade. ?A ansiedade acaba atrapalhando, aí os gols não saem e surge a cobrança", disse Fabiano. Ele entende que ?o mau momento vem, mas passa" e procura sempre dar uma mensagem de otimismo aos quatro centroavantes que lutam pela condição de titular - William, Douglas, Val Baiano e Marcelo. ?A ordem é continuar trabalhando, que as coisas se encaixam." Mais desfalques - Por conta da ida de Diego, Elano e Renato para a seleção, o Santos terá alterações radicais. Jerri ocupará o lugar de Diego, Fabiano o de Elano e permanece a dúvida na vaga do segundo volante. O substituto de Renato seria Daniel, mas ele teve uma torção no tornozelo e, segundo Leão, suas chances de jogar são pequenas. Pode então escalar Alexandre na posição. O Santos encara o Flamengo, mas a disputa pela vaga fica com o Internacional de Porto Alegre. No confronto direto, os times empataram por um gol. Depois, o Inter bateu o Flamengo por 3 a 1, abrindo dois gols de vantagem sobre os santistas, que precisam marcar pelo menos três gols, além de manter uma diferença positiva de dois gols. Leão procurou valorizar a Copa Sul-Americana. ?Se nós fomos escolhidos para participar, por que agora vamos renegar essa competição?" O treinador disse que irá escalar o melhor time disponível. ?Se o adversário permitir e nós tivermos capacidade, espero vencer o jogo e classificar o Santos."