Santos prega erro zero contra o São Bento pelo Paulistão

Atenção total e erro zero. Essas são duas condições consideradas fundamentais pelo técnico Dorival Junior e pelos jogadores do Santos neste sábado, às 18h30, contra o São Bento. Apesar de a partida estar marcada para a Vila Belmiro, onde o time dificilmente é surpreendido, descuidos podem jogar por terra a vaga na semifinal do Paulista.

O São Bento preocupa bastante, pois faz bom campeonato – tem a terceira melhor campanha da competição. “Espero que estejamos prontos contra um adversário difícil. O São Bento é equipe composta, equilibrada, que mereceu a classificação. Se mostrou muito segura e forte na saída para o contra-ataque’’, disse Dorival. “Espero um jogo complicado e também que vivamos muitas emoções.’’

Ele alerta para o fato de a decisão da vaga ser em jogo único. “Não se pode errar. Erro pode ser fatal. Temos que estar preparados’’, afirmou. O goleiro Vanderlei fez coro com o chefe. “Temos tudo para chegar à final mais uma vez. Para isso tem que ser erro zero. Agora é jogo único, então a atenção tem que ser grande.’’