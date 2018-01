Santos prepara "pressão total" na Vila Quando perdeu o artilheiro Ricardo Oliveira na derrota para o Cruzeiro, o técnico Leão chegou a temer pelo futuro do time na Copa Libertadores, porque o prazo para inscrever jogadores havia acabado. E sua preocupação aumentou com o baixo rendimento dos atacantes reservas Douglas e William. Sem alternativas, Leão teve de encontrar outros caminhos para o time chegar ao gol. E encontrou no potente chute de meia distância de Alex nas cobranças de faltas. Os jogadores mais habilidosos, como Diego e Robinho, sofrem as faltas e o zagueiro se encarrega em transformar a cobrança em situação de gol. Leia mais no Jornal da Tarde