Santos prepara reformulação do elenco O técnico Serginho Chulapa quer manter seus jogadores concentrados apenas no futebol, mas a última semana de trabalho antes das férias promete ser de muita especulação, por conta da reformulação do elenco para o ano que vem. Mesmo com as eleições marcadas para o dia 10 de dezembro, a diretoria continua mantendo contatos para a contratação do novo treinador e de alguns reforços de peso para a próxima temporada. Falar em reformulação é sinal de crise e Serginho Chulapa sabe bem disso. Esse foi o principal motivo da queda de rendimento do time, que provocou a queda de Nelsinho Baptista. Os jogadores não se conformaram com a dispensa antecipada de Bóvio, Flávio, Léo Lima e Diego por ?falta de qualidade técnica para jogar no Santos?, como afirmou o ex-treinador, e o resultado foi desastroso para o clube, que teve que se conformar com a conquista da vaga para a Copa Sul-Americana. Os nomes dos treinadores pretendidos pelo Santos são os mesmos: Vanderlei Luxemburgo, Emerson Leão e Muricy Ramalho. A diferença é que tudo está sendo realizado em sigilo e com calma para não cometer os erros deste ano, em que Oswaldo de Oliveira, Alexandre Gallo e Nelsinho Baptista dirigiram a equipe. O presidente Marcelo Teixeira, candidato mais uma vez á reeleição, tem comentado que os nomes do técnico e dos reforços só serão anunciados depois das eleições e o que ele pretende é uma nova vitória do time no domingo contra o Figueirense, para melhorar um pouco a posição na classificação, mesmo que isso não tenha mais qualquer significado em termos de conquistas. Time - Serginho começa a definir o time no treino marcado para esta tarde. Quatro de seus jogadores tiveram férias antecipadas, já que não irão jogar domingo contra o Figueirense: Giovanni, Paulo César, Fabinho e Geílson. "Vou pensar, mas posso dar oportunidade aos novos jogadores para suprir as necessidades do momento", disse ele, satisfeito com a vitória de domingo sobre o Botafogo. "O time mostrou a raça que eu queria". É isso o que ele espera domingo. "Estamos trabalhando para conseguir duas vitórias em duas partidas e já tivemos sucesso numa. Agora, vamos nos esforçar para repetir o bom resultado". Para a vaga de Paulo César, Serginho pode escalar Flávio ou Zé Leandro, na de Fabinho, Heleno. Giovanni tem dois candidatos a substitutos: Léo Lima e Luciano Henrique. No ataque, Geílson pode ser substituído por Cláudio Pitbull ou por Basílio. Os jogadores entrarão em férias na segunda-feira e retornarão dia 26 de dezembro, pelos planos do clube. Até lá, alguns contratos serão renovados enquanto a maioria do atual elenco será dispensada. O lateral-direito Paulo César é um dos jogadores que não permanecerão em 2006.