Santos prepara sua defesa no STJD Por precaução, o meia Giovanni e o goleiro Saulo treinaram nesta quinta-feira no time reserva do Santos. Os dois estão na expectativa do julgamento, que acontece nesta sexta no STJD, por atos praticados no clássico contra o Corinthians, no último dia 23 - eles devem ficar de fora do jogo com o São Paulo, no sábado. Já o atacante Luizão, que também será julgado, não ia jogar essa partida mesmo por estar suspenso. No julgamento desta sexta-feira, no STJD, o Santos também terá que defender a Vila Belmiro, que foi interditada depois da confusão no clássico com o Corinthians. Por isso, os advogados do clube tiveram um dia cheio nesta quinta, preparando a defesa santista. Responsável pelo departamento jurídico do Santos, Mário Mello não revela oficialmente qual a tática que vai usar para absolver o Santos e seus jogadores, mas está otimista com o resultado do julgamento. Na quarta-feira, Mário Mello já obteve uma vitória no STJD, ao conseguir livrar o meia Wendel de uma punição que poderia chegar até a 540 dias. Assim, o jogador foi suspenso apenas por 2 jogos. "Todos serão defendidos e estamos nos municiando das provas necessárias para a absolvição", avisou Mário Mello, ao comentar o julgamento desta sexta-feira. Defesa - O caso mais grave é de Giovanni, que pode pegar até dois anos de suspensão - a acusação é de ter incitado a violência dos torcedores ao chutar a bola para a arquibancada nos minutos finais do clássico. Mas, segundo alguns assessores, o clube entende que ele não deve ser punido. Para o Santos, Giovanni não cometeu qualquer infração prevista na legislação desportiva, tanto que nem foi punido pelo árbitro Cléber Wellington Abade logo após o lance em questão. "Em nenhum lugar está escrito que o jogador não pode chutar a bola para fora", disse um assessor do clube que pediu para não ser identificado.