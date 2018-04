Santos preparado para encarar retranca Contra o Vitória, que está entre os últimos colocados do Campeonato Brasileiro, o Santos espera enfrentar uma forte retranca no jogo de domingo, na Vila Belmiro. Mas o técnico Vanderlei Luxemburgo já preparou seu time para isso. "Já estamos acostumados a enfrentar essa dificuldade e vamos superar mais uma vez essa forte marcação", disse o zagueiro André Luís. Objetivo - Mesmo com a classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana, a prioridade do Santos continua sendo o Campeonato Brasileiro. Tanto que Luxemburgo pode até escalar time misto no clássico com o São Paulo, válido pelo torneio internacional. Mas, como esse confronto só acontece dia 10, a ordem na Vila é esquecer o tema por enquanto. "Se tiver que colocar uma equipe alternativa contra o São Paulo para não complicar o jogo seguinte (do Brasileiro), não haverá problemas, pois eu confio nesse time, que entra e joga", avisou Luxemburgo, lembrando da boa atuação dos atletas considerados reservas que enfrentaram o Flamengo, pela Sul-Americana. "Quem assistiu ao jogo viu um grande espetáculo, bonito, sem violência e com grandes jogadas. E o Santos jogou com a equipe alternativa." Para Luxemburgo, isso ocorreu por conta da qualidade do grupo santista. "Não existe isso de que o futebol só é bonito com o Robinho jogando. É claro que ele dá espetáculo, mas há alternativas inteligentes, como ficou demonstrado", afirmou o treinador.