Santos preparado para jogar na pressão Os jogadores do Santos embarcam nesta terça-feira para Buenos Aires convencidos de que terão de jogar com muita tranqüilidade para evitar a pressão, a catimba e a violência do Boca Juniors, na disputa da primeira partida da final da Libertadores da América, quarta-feira, no estádio La Bombonera. Partem também com a recordação da decisão do Brasileiro do ano passado, quando os comentários eram de que o time iria parar diante da pressão da torcida corintiana, mas isso não ocorreu. Entre os jogadores, todos falam que estão conscientes disso, mas sabem também que não será fácil. Fábio Costa assistiu às partidas do adversário e percebeu o objetivo dos argentinos. "Jogando em casa, eles conseguiram tirar dois jogadores do América de Cáli de campo e também o Robgol, do Paysandu, facilitando o jogo de volta, que venceram". Fábio Costa disse que o Santos precisa "estar atento, porque eles vão querer desestabilizar nossos jogadores, especialmente Diego e Robinho, e temos de estar muito tranqüilos para evitar que a catimba e a violência que eles tentarão impor nos tirem de nosso objetivo principal que é trazer um bom resultado". O capitão Paulo Almeida também está vacinado e procura passar para os companheiros qual a atitude diante das provocações. "Se receber um tapa, é lógico que a gente fica com raiva, mas é preciso manter toda tranqüilidade porque o juiz pode não ter visto a agressão e pode ver o revide e expulsar alguém". Leão já conversou sobre isso com os jogadores e Paulo Almeida receita: "não temos de ser machos de brigar e querer provocar; temos de ser machos e inteligentes para fazer o melhor pelo time". Paulo Almeida lembra que o Corinthians ficou muito nervoso diante do River Plate e acabou perdendo as duas partidas. "Serve como um exemplo para nós e, como será um jogo de 180 minutos, teremos muito tempo para decidir as coisas". Final - Os jogadores do Santos parecem estar revivendo a final do Brasileiro do ano passado. "Todos falavam na pressão corintiana na final e não vimos isso", lembrou Paulo Almeida. Robinho, um dos principais destaques do Santos naquela decisão, espera repetir a atuação. "Gosto de jogar uma final, pois trabalhamos o ano todo para isso e só quero estar numa noite boa para ajudar a equipe e a voltar a fazer gols". Para vencer a partida em Buenos Aires, o meia Diego acha que o Santos não pode mudar sua maneira de jogar. "O Boca é um time que é muito forte coletivamente e tem uma boa organização tática, mas não podemos jogar na retranca, pois nossa equipe não sabe jogar de forma defensiva". Disse isso ressaltando que o ataque deles merece atenção especial por parte da defesa. ?Mas temos de procurar o bom resultado para definir com mais tranqüilidade no Morumbi", ensina. Diego entende que o cuidado com a catimba deve ser grande. "O jogador brasileiro é até mais malandro do que o argentino, só que acaba perdendo essa malandragem quando está de cabeça quente". Por isso, acha que a ordem é entrar em campo só para jogar futebol, sem entrar na provocação argentina. Léo concorda parcialmente com Diego: "o brasileiro é mais malandro, mas é também mais cabeça quente". Afinado com a ordem de não aceitar provocação, o lateral entra no refrão: "deu um tapa, deixa dar tapa, esquece e vai jogar futebol". Mas fez uma ressalva: "na volta, a gente acerta".