Santos preparado para "o jogo do ano" O jogo do ano. Assim o técnico Vanderlei Luxemburgo define a partida deste sábado contra o Goiás, que será disputada em Presidente Prudente (SP), por conta da interdição da Vila Belmiro. Os santistas só pensam numa vitória que garanta, no mínimo, as posições atuais na tabela, mas o time terá pelo menos três desfalques: Zé Elias, Ricardinho e Preto Casagrande. Reforçando a indicação de que o Santos jogará com três zagueiros, Antônio Carlos viajou com o grupo nesta sexta-feira à tarde e passará por testes para saber se tem condições de jogo. Luxemburgo conversou rapidamente com os jornalistas antes do embarque e admitiu a possibilidade de colocar o time num 3-5-2 para suprir o desfalque dos volantes, mas acenou também com a possibilidade de deslocar Paulo César para a marcação no meio de Campo, como ele já atuou no Paris Saint Germain, escalando Flávio na lateral-direita. "Vamos realizar os trabalhos que faltam e depois decidimos essas questões", comentou o treinador. Outra dúvida é Robinho, que permaneceu treinando em Santos e, se estiver em condições psicológicas de jogar, viaja dominfo pela manhã para Presidente Prudente. A tabela de classificação está ingrata para o Santos desde que perdeu a liderança para o Atlético-MG. Dois pontos atrás do líder, viu Palmeiras, São Paulo e São Caetano encostarem na disputa do título, com dois pontos a menos que os santistas. "Respeitamos o Goiás que é um time que sempre complica e vai querer complicar de novo, mas nem pensamos num tropeço nesse jogo que é importantíssimo", disse o lateral-esquerdo Léo. O goleiro Mauro acha que é preciso tomar cuidado com esse adversário, que sempre complica a vida do Santos. "É um time rápido, que sai bem no contra-ataque e joga mais ou menos como nós". Além disso, o Goiás tem Alex Dias, que divide a vice-artilharia com Robinho, com 21 gols cada. "O ataque deles é bom e tem o Alex, um dos artilheiros da competição e que precisa ser muito bem marcado". Mauro conhece o estádio Eduardo José Farah e acha que, por ser um campo grande, pode influir no resultado. "É inevitável que surjam espaços e, por isso, que errar menos vai vencer a partida". O Goiás tem o terceiro melhor ataque da competição e o centroavante Deivid não vê problema nisso. "Nós temos o ataque mais positivo e vai dar um bom confronto", disse ele, lembrado que será mais um jogo difícil contra esse adversário que complica muito para os santistas. "Mas temos de superar todas as dificuldades porque só a vitória nos interessa". Para vencer, a receita é a mesma de sempre: "temos de jogar sempre para a frente, em busca do gol, porque o Santos só sabe jogar assim". Vanderlei Luxemburgo tem conversado bastante com os seus jogadores e vai aproveitar o tempo que falta para o jogo deste domingo para trabalhar ainda mais a cabeça de seus atletas para a necessidade de só pensarem na missão de vencer as seis partidas restantes, mesmo sabendo que isso pode não ser suficiente. É que para o Santos ser campeão, precisa livrar os dois pontos de diferença que o Atlético-PR está mantendo. "Temos de fazer a nossa parte e achamos que o líder ai acabar tropeçando". Uma derrota poderá poderá ser fatal para as pretensões de título do Santos, pois o time paranaense pode ampliar a vantagem e até mesmo perder a segunda colocação para São Paulo, Palmeiras e São Caetano, que estão com apenas dois pontos atrás dos santistas.