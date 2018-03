Santos preserva Diego para a Libertadores Além de Ricardo Oliveira, contundido, o Santos ganhou hoje mais um importante desfalque para o jogo deste sábado, contra o Juventude, em Caxias do Sul. O meia Diego nem viajou para o Sul do País. Ficou fazendo tratamento intensivo para poder viajar na próxima semana ao México, onde o time santista enfrentará o Cruz Azul na quarta-feira, pelas quartas-de-final da Copa Libertadores da América. Com isso, Elano fará a função de Diego, armando as jogadas de ataque, enquanto Nenê e Robinho jogarão avançados, revezando-se pelas pontas. Na frente, Douglas assume a vaga de Ricardo Oliveira. André Luís e Paulo Almeida voltam ao time, depois de cumprirem suspensão automática. O técnico Emerson Leão reconheceu que preferiu poupar Diego, evitando que o problema muscular pudesse se agravar na partida deste sábado. "É uma questão de bom senso, para não corrermos riscos, e fazendo o treinamento em dois períodos no final de semana, ele estará 100% para jogar contra o Cruz Azul", explicou. Diego revelou que pediu para jogar em Caxias, mas o problema foi discutido numa reunião entre ele, Leão e o médico Carlos Braga. "Chegamos à conclusão de que seria melhor ficar em tratamento", afirmou o jogador. Leão quer uma vitória neste sábado para poder viajar mais tranqüilo para o México. "Precisamos ganhar esses três pontos para manter a equipe entre as primeiras posições e ficarmos mais aliviados no retorno, quando pegaremos o Internacional de Porto Alegre", disse o treinador. Leão ficou feliz por poder rever Marinho Peres, que assumiu o comando do Juventude e com quem jogou na seleção brasileira. "O Marinho não tem muita rodagem como técnico no futebol brasileiro, mas espero que ele tenha vindo para ficar", desejou o treinador do Santos. Substituto - Nesta sexta-feira, Nenê se rebelou com uma pergunta na entrevista coletiva, quando foi questionado se ia fazer a função de Diego no jogo contra o Juventude. "Vocês estão sempre me colocando na função de um ou de outro, mas não é dessa forma. Não vou jogar na posição do Diego, vou atuar na minha posição e vocês não estão vendo isso", desabafou o jogador, que sente seu trabalho desmerecido quando ouve declarações como essa. Para Robinho, Diego e Ricardo Oliveira farão falta à equipe, mas ele garantiu que confia nos substitutos. Jogar ao lado de Douglas não é segredo para ele, pois os dois atuaram juntos nos juniores. "Espero que ele faça os gols que sabe fazer." Robinho reconheceu a importância do jogo deste sábado e disse que o segredo para a vitória será o rápido contra-ataque santista. "Precisamos dessa vitória para ter mais tranqüilidade na volta do México, quando pegaremos o Inter", avaliou.