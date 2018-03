Santos pretende anunciar rápido o novo técnico da equipe

O diretor de futebol do Santos, Luiz Capella, disse nesta terça-feira que o clube vai trabalhar para encontrar o mais rápido possível um treinador que substitua à altura o técnico Emerson Leão, que pediu demissão do Peixe. Segundo ele, a decisão de deixar a equipe da Vila Belmiro partiu do próprio Leão. Veja também: Emerson Leão pede demissão e deixa o comando do Santos 'Só fiquei cinco meses e meio porque sou teimoso', diz Leão Ele confirmou que, por enquanto, o time será dirigido de forma interina por Márcio Fernandes, técnico da equipe sub-20. Capella não revelou qual o nome favorito da diretoria santista para assumir o comando do elenco neste momento. No entanto, até agora o mais cotado é o do técnico Cuca, atualmente no Botafogo. Em outras ocasiões, ele já chegou a ser procurado pelo clube da Vila Belmiro, mas não houve acordo. Entre os treinadores atualmente empregados, os nomes mais comentados são Muricy Ramalho (São Paulo) e Sérgio Guedes (Ponte Preta). Segundo Capella, não é falta de ética negociar com um treinador que esteja trabalhando no momento. Também são cotados os desempregados Geninho, Ney Franco e Tite. O diretor santista também revelou que chegou a colocar à disposição de Leão alguns nomes para reforçar o time, mas o técnico não aceitou a maioria deles. Um dos atletas rejeitados pelo treinador foi Marcos Pimentel, lateral-direito do Barueri.