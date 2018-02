Santos: problemas para remontar time O Santos está perdendo alguns de seus principais jogadores, ao mesmo tempo em que a diretoria encontra dificuldades em encontrar substitutos para Alex, Paulo Almeida, Renato e outros que podem deixar o clube nos próximos dias, rumo à Europa. Essa situação preocupa o técnico Vanderlei Luxemburgo, que testa dois jovens zagueiros na intertemporada que está sendo realizada em Atibaia: Domingos e Leonardo, ambos com 18 anos. Ao lado do lateral-esquerdo Jaíson, de 20 anos, são os três jogadores da nova safra que foram promovidos ao time principal, sem ainda terem chegado à condição de titular. Domingos é o que está tendo as maiores oportunidades, já que, com a perda de Alex, o Santos ficou com André Luís, Pereira e Narciso. Para o jogo de domingo contra o Vitória, por exemplo, ele terá nova chance, pois deverá substituir o suspenso Pereira. Domingos já atuou no time principal, tendo substituído Narciso. Baiano de Muniz Ferreira, ele está Vila Belmiro desde os 14 anos, quando jogou pelo infantil. Foi chamado por Leão ao time principal no começo do ano e só pensa numa coisa: fazer o seu trabalho da melhor forma possível para conquistar um espaço no time principal, mesmo sabendo que o clube busca um zagueiro mais experiente para ocupar a vaga deixada por Alex. "Meu forte é a marcação forte e o cabeceio. Sempre procuro estar bem posicionado dentro da área para marcar meus gols também", comenta Domingos, que procura se espelhar em Alex, seu ídolo. Por enquanto, ele não se sente ameaçado pelo amigo Leonardo, que também está treinando no grupo principal. É que esse jogador foi convocado pela seleção sub-20 e estará fora do Santos nos próximos dias. Os dois se conhecem há quatro anos, tendo começado juntos no infantil do clube. Leonardo tem recebido elogios por sua atuação e começou a aparecer quando marcou o gol da vitória da seleção sub-17 contra a Espanha, que garantiu ao Brasil o título mundial nessa modalidade. Luxemburgo tem elogiado os dois atletas, mas quer jogadores mais experientes para a defesa e o Santos busca o substituto de Alex na Europa, com Antônio Carlos (ex-São Paulo e Palmeiras) e Emerson (ex-Portuguesa e São Paulo) sendo os mais comentados nesse período de contratações sob um sigilo nunca visto na Vila Belmiro. REVELAÇÕES - A dificuldade para completar as lacunas deixadas por Paulo Almeida, Renato e Alex revela também o descuido do time na formação de novos jogadores em condições de assumir um lugar de titular. Depois do fenômeno da revelação de Robinho, Diego, o Santos passou a ser um modelo para os demais clubes do futebol brasileiro, mas não seguiu à risca as lições que havia recentemente aprendido, quando desmontou o milionário time de veteranos e, sem alternativas financeiras, armou o novo time dos Meninos da Vila. Esses garotos, porém, já não são mais os mesmos. Se nem tinham carteira de habilitação quando chegaram a glória do título de 2002, dirigem agora caríssimos automóveis e são constantemente observados por empresários europeus. Sem novos atletas desse nível e enquanto o Santos B, em formação, não deslancha, o Santos volta ao passado e busca jogadores experientes e caros para atuar no time de Vanderlei Luxemburgo.