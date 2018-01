Santos procura acertar a pontaria Os jogadores do Santos retomam suas atividades nesta segunda-feira, já pensando no jogo de quarta-feira contra o Ji-Paraná, às 21h40, na Vila Belmiro, pela Copa do Brasil. Depois do empate em Rondônia, os santistas precisam de uma vitória para continuar na competição e o técnico Celso Roth programou dois treinos visando essa partida, fato que acabou com as chances de folga do elenco durante o carnaval. O primeiro treinamento será nesta segunda-feira, às 17 horas, e o outro acontece na terça, às 16 horas. Depois da derrota para o Palmeiras, sábado, pelo Torneio Rio-São Paulo, Celso Roth pretende corrigir um dos principais problemas que vem observando na equipe: os erros nas finalizações. Mesmo assim, ele acha que o Santos está no caminho certo. "O time está equilibrado e precisa continuar assim." No clássico de sábado, Roth escalou William para jogar ao lado de Oséas no segundo tempo e gostou do resultado. O jovem atacante marcou o gol santista na derrota por 2 a 1. "Com a entrada de William, a defesa do Palmeiras se confundiu e tivemos chance de marcar outros gols antes que o adversário marcasse o segundo, mas não conseguimos finalizar", lamentou o treinador. Roth sempre evitou escalar William e Oséas juntos, pois eles têm características muito parecidas. Como deu certo no clássico, o treinador sabe que ganhou mais uma boa opção. Para o jogo com o Ji-Paraná, ele poderá contar com força total, já que não há problemas de contusão ou suspensão.