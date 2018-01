Santos procura atacante, avisa Leão O técnico Leão comentou nesta terça-feira a dificuldade que o Santos teve para contratar o atacante que ele pediu, já prevendo problemas como o que terá em Criciúma, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, em que não poderá contar com Diego e Ricardo Oliveira, suspensos. Entre os atletas cogitados, estavam Robgol, Dimba, Somália e Munhoz, "pelo custo-benefício que representam", como acentuou o treinador. Mas avisou para ninguém estranhar se jogadores da 2ª e 3ª divisão começarem a fazer testes no CT Rei Pelé nos próximos dias.