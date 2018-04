Santos procura atacante e lateral Depois de resolver o problema da defesa, ao acertar com o zagueiro Odvan (ex-Vasco da Gama), que já se integrou à equipe na pré-temporada em São Pedro, a diretoria do Santos busca contratar um atacante e um lateral-direito, antes da estréia do time no Torneio Rio-São Paulo, marcada para o próximo dia 20, na Vila Belmiro, contra o América-RJ. Hoje pela manhã, Odvan passou por avaliação física, sendo apresentado aos seus novos companheiros durante almoço no hotel. De acordo com os dirigentes santistas, não existe risco de o jogador ser impedido de estrear no Rio-São Paulo, diante da alegação do Departamento Jurídico do Vasco, mais precisamente do advogado Paulo Reis, de que Odvan ainda pertence ao time de São Januário, já que ele obteve apenas uma liminar (decisão provisória), na Justiça do Trabalho, para a liberação de seu passe. O zagueiro não joga profissionalmente desde outubro do ano passado, quando entrou em confronto com seu ex-time. A contratação do atleta, de acordo com a assessoria de imprensa do Santos, foi feita de maneira consciente, mediante parecer do Jurídico, que acredita não existir qualquer impedimento legal com o atleta, que o impeça de acertar sua transferência para outro clube. REFORÇOS - Polêmica à parte, no caso da contratação de Odvan, o técnico Celso Roth espera agora ver resolvido o problema da falta de jogadores para ocupar a lateral-direita e para o ataque. Os nomes do atacante Oséas e do lateral-direito Rodrigo, ambos do Cruzeiro, eram os nomes mais cotados até a tarde de hoje na Vila Belmiro.