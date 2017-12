Santos procura substituto para Robert Um zagueiro e um meia armador são as prioridades do Santos que, com sérios problemas financeiros, busca armar o time para o Campeonato Brasileiro sem grandes contratações, apenas repondo as posições consideradas chaves, como a do meia Robert, principal jogador do time. A diretoria não descarta a possibilidade do meia permanecer no São Caetano, após o término do seu empréstimo, que termina dia 31 de julho. Como o Azulão tem fortes chances de chegar à final da Libertadores, é quase certa a permanência de Robert no time do ABC, o que aliviaria a folha de pagamento do Santos, já que o meia é o atleta mais caro do elenco. Outro jogador que continua com sua situação indefinida é o zagueiro André Luís, que estaria na mira de clubes da capital. Se o seu passe for mesmo negociado com o São Paulo, o Santos terá que buscar a contratação de outro atleta para a posição, uma vez que Cléber e Odvan tiveram seus contratos rescindidos recentemente.