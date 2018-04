Santos procura uma nova estrela O Santos dispensou Marcelinho Carioca e agora procura uma nova estrela para garantir a presença constante do time na mídia. Desde que assumiu a presidência, Marcelo Teixeira tem mantido no elenco pelo menos um atleta polêmico e famoso, garantindo espaço para o clube na imprensa. Assim, o Santos montou o time milionário em 2000, chegando a contratar Edmundo e, no ano passado, Marcelinho Carioca e Viola disputaram esse espaço, cada um a seu modo. Sem Marcelinho Carioca, há uma pequena possibilidade de Viola permanecer na equipe. Seu contrato havia sido rescindido mês passado e o jogador, alegando desconhecimento do fato, reapresentou-se normalmente na quarta-feira e manifestou sua vontade de permanecer na Vila Belmiro. Com isso, as negociações foram reabertas, mas o atacante não compareceu ao CT Rei Pelé na manhã desta quinta-feira. O Santos teria oferecido salário correspondente à metade do que Viola ganhou ano passado, oferecendo um prêmio caso o time chegasse às semifinais do Torneio Rio-São Paulo. A saída de Marcelinho Carioca não chegou a surpreender. A diretoria do Santos havia proposto a ele um contrato de risco, nos moldes do oferecido a Viola, e o jogador procurou ganhar tempo, na expectativa de uma proposta melhor. E ela surgiu na véspera do Ano Novo, vinda do Japão. Os entendimentos com o Gamba Osaka estão adiantados e Marcelinho deverá mesmo jogar no futebol japonês. Por conta disso, seu procurador, James Arruda, contatou a diretoria do Santos na noite de quarta-feira para explicar a ausência do atleta na reapresentação ocorrida naquela manhã e tentar ganhar mais algum tempo. O contrato elaborado pelo clube com base no que ficara acertado verbalmente ainda não estava assinado por Marcelinho Carioca, o que provocou uma reação do gerente financeiro do Santos, Dagoberto Fernando dos Santos, que comunicou a James Arruda que não havia mais o que discutir e que o prazo estava encerrado. Com isso, não há mais possibilidades de o atleta defender a equipe santista na temporada que está se iniciando. As negociações, entretanto, não estavam dando segurança nem ao clube, nem ao jogador. Já preparando o desfecho, foi permitido que a informação do desentendimento de Marcelinho Carioca com o grupo vazasse para a imprensa. No começo do mês passado, ele esteve no CT Rei Pelé para tratamento e sentiu a falta de R$ 650,00 em sua carteira. Depois de muita discussão, o jogador chegou a ir à polícia para registrar Boletim de Ocorrência, mas foi aconselhado a procurar melhor. E acabou se lembrando que havia guardado o dinheiro no porta-luvas do carro. Esse incidente ficou em segredo durante quase um mês, vazando na hora em que houve a certeza de que o atleta não mais permaneceria na Vila Belmiro.