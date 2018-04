Santos promete evoluir nas próximas partidas

"Estamos no início do trabalho e temos muito a evoluir. Ainda nos falta o ritmo de jogo adequado. Essa derrota servirá como lição", afirmou o jogador, que entrou no segundo tempo e estreou em partidas oficiais pelo clube.

Para o lateral-esquerdo Léo, que saiu no segundo tempo para a entrada de Marquinhos, a equipe precisa levantar a cabeça após a derrota e pensar em se recuperar nos próximos jogos. "O time não foi mal. Tivemos muitas chances para marcar, mas o futebol é assim. Temos muito campeonato pela frente e teremos chance para a recuperação", assegurou o lateral.