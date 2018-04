Santos promete 'fome de bola' para derrubar adversário motivado

"Como eles defendem o prato de comida deles, a gente defende o nosso. A gente vai pensando em vencer para tentar evitar o segundo jogo. Mas não importa se vamos eliminar o jogo de volta ou não. Temos de ganhar. Se for por dois ou mais gols de diferença, melhor ainda", disse o atacante, que venceu a Copa do Brasil de 2010 com o Santos e que agora volta a disputar a competição.

Nesta quarta à noite, o Santos não vai ser comandado por Muricy Ramalho, em recuperação de uma diverticulite após passar alguns dias internado no hopsital. Neymar, porém, garantiu que a ausência do treinador não provocará muitos problemas no time. "É uma coisa nova, claro. Não estamos muito acostumados a isso, mas o respeito é o mesmo. Do mesmo jeito que a gente se doa pelo Muricy, também vamos nos doar pelo Tata."

Neymar acredita que a oportunidade dos jogadores do Flamengo-PI utilizarem o confronto como vitrine vai torná-lo mais difícil. "As dificuldades são grandes, pois todos querem jogar o máximo contra o Santos, querem vencer e mostrar seu trabalho. Vamos para uma partida muito difícil. Mas se a gente fizer a nossa parte direitinho, dará tudo certo".