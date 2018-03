Santos promete não desmanchar time Os dirigentes do Santos começam quarta-feira a pensar no time que disputará o Brasileiro, a partir de agosto. Hoje, o dia foi dedicado a "esfriar a cabeça". E esse futuro passa pela renovação do elenco e da solução de problemas como o de Rincón e Dodô, além da permanência ou não de Geninho no comando técnico. "O que posso dizer é que não haverá desmanche", declarou o presidente Marcelo Teixeira, garantindo que a base da equipe será mantida. Enquanto essas negociações não são iniciadas, um time misto santista embarca quarta à noite para Coréia, onde disputará um amistoso. Mesmo garantindo que não haverá operação desmanche, o Santos deve perder Rincón, que continua com sua situação contratual complicada. Os dirigentes informam que ele assinou novo contrato de três meses, o que não é confirmado pelo colombiano. No início do ano, ele foi dispensado para procurar um novo clube, enquanto seu compromisso com o clube permanecia suspenso. No final de março, quando o time estava ameaçado de não conseguir a vaga, o jogador fez um acordo e foi reintegrado ao elenco. A partir de quarta, as conversações com o jogador serão retomadas. Apesar da presença decisiva do volante colombiano nas últimas partidas, sua permanência passará primeiro pelo caixa do clube, que vive em permanente crise desde o início do ano e que foi agravada pela perda da vaga na final do Paulista. Assim, o desastre de domingo, quando perdeu o clássico para o Corinthians, será também sentido no bolso e a diretoria terá de encontrar outras alternativas para fazer o pagamento dos salários dos jogadores, que estão atrasados. Uma delas será a venda de alguns jogadores e a convocação de seis santistas pelo técnico Leão - Fábio Costa, Robert, Léo, Deivid, Dodô e Renato - pode representar uma valorização dos atletas. DODÔ - A permanência de Dodô também é difícil. Seu contrato com o Santos vence em julho, quando ele será dono de seu passe. "Vamos analisar sua situação, pois é um grande artilheiro, que teve altos e baixos e não caiu no agrado dos torcedores", disse Teixeira, informando que irá conversar com o procurador do atacante, Juan Figer, para definir a questão. Quanto a Léo, um dos principais jogadores do atual elenco, Teixeira garantiu que foram pagas nove parcelas referentes à aquisição do passe do jogador, faltando três. "Os pagamentos foram feitos pela Federação Paulista de Futebol e os valores foram debitados na conta do Santos". Com relação a Geninho, sua situação só será definida a partir de quarta, quando o elenco se reapresenta no CT Rei Pelé. Hoje, o treinador viajou para Porto Alegre e informou que ainda não tinha nada resolvido. "Quando aceitei o convite do Santos, meu grande objetivo era conseguir o título, o que infelizmente não foi possível". Outro ponto que contou foi sua vontade de voltar a morar em Santos, onde sua família estava. "Agora, tenho que pensar como será a reação diante da desclassificação e se isso envolverá meus familiares", disse ele, temendo que torcedores mais radicais hostilizem sua mulher e filhos. "Ainda estamos de cabeça quente com a desclassificação e vamos analisar tudo isso com calma", completou Geninho. O presidente Marcelo Teixeira não quis falar sobre o futuro de Geninho no Santos. "Estamos ainda traumatizados com a desclassificação e vamos nos reunir nos próximos dias para começar o trabalho visando o Campeonato Brasileiro".