Santos promete novo show, desta vez diante do Oeste

Três dias depois do show de Neymar na goleada contra o Barueri, o Santos volta a jogar na Vila Belmiro, neste sábado, às 19h30, recebendo o Oeste, vice-lanterna do Campeonato Paulista, com apenas dois pontos ganhos em 12 disputados; 10 gols sofridos e cinco marcados.

É um adversário sob medida para outra festa da nova edição dos Meninos da Vila. O time de Dorival Júnior espera não encontrar resistência para impor o seu ritmo e conseguir a terceira vitória, mantendo-se entre os quatro primeiros colocados.

"A equipe está mantida", informou Dorival Júnior, nesta sexta-feira, sem esconder a satisfação pela resposta que os jogadores estão dando dentro de campo com menos de um mês do retorno das férias. Na quinta, o treinador poupou os titulares de atividades físicas no campo.

Nesta sexta, eles treinaram apenas condução da bola, posicionamento e movimentação, mas sem adversário. "Esse é um tipo de trabalho que vou repetir durante toda a temporada. É para melhorar o deslocamento e raciocínio rápido dos jogadores", explicou Dorival Júnior.

Outro motivo para ele não orientar treinos coletivos ou técnicos é para evitar contusões. "Com um jogo a cada três ou quatro dias, dá tempo apenas para a recuperação física dos atletas, que correm risco de se machucar em razão da carga de trabalho físico que receberam neste início de temporada."

Para bater o Oeste, o Santos apostará na rapidez e facilidade com que sai da defesa para o ataque. Diante do Barueri foram 32 finalizações, das quais 13 tiveram a direção certa. Quando André abriu o marcador, no fim do primeiro tempo, só Neymar tinha perdido três chances para marcar.