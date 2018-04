Santos promete que não irá se abalar Depois da derrota para o Inter, que custou ao Santos a liderança do Campeonato Brasileiro - o Atlético-PR assumiu a ponta -, a preocupação do técnico Vanderlei Luxemburgo é que o grupo de jogadores não se abale com o ocorrido. Para isso, ele conversou bastante com o elenco, que seguiu direto de Porto Alegre para Atibaia, onde fica concentrado até o jogo de sábado, contra o Guarani, em Campinas. "De uma derrota se constrói um grande campeão, desde que se tenha a inteligência e o discernimento de interpretar aquilo que está acontecendo na competição. Se minha equipe fizer isso em relação às últimas partidas, e contando com seu poderio e sua capacidade, é um candidato importantíssimo ao título", explicou Luxemburgo. Os jogadores concordam com o treinador. "Temos ainda 13 jogos e muita coisa pela frente. Temos de trabalhar para compensar esses pontos perdidos em Porto Alegre e, respeitando o Guarani, precisamos vencer esse jogo lá", afirmou o lateral Léo. "Sabemos que fomos mal contra o Internacional, mas temos de levantar a cabeça e não nos deixar abater porque temos muitos jogos pela frente e dá para recuperar", disse o atacante Robinho. No treino desta sexta-feira, Luxemburgo deve definir os substituto de Preto Casagrande, que irá cumprir suspensão. A opção mais óbvia é a entrada de Bóvio, já que Zé Elias continua em tratamento médico. Mas o treinador tem duas outras opções. Uma delas é recuar Elano para jogar de volante, colocando Marcinho no time. Outra, mais ofensiva ainda, seria armar o time com três atacantes, com a entrada de Basílio ao lado de Robinho e Deivid.