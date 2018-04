Santos promove saídas de jogadores para reduzir elenco

O intervalo de nove dias sem atuar pelo Campeonato Brasileiro serviu para o Santos mexer no elenco. A diretoria negociou a saída de cinco jogadores e deve promover mais algumas reduções no plantel para ficar com 32 atletas à disposição em vez dos 34 atuais.

O último a acertar a transferência foi o meia Leandrinho. Revelado no clube, o jogador de 22 anos fechou por quatro temporadas com o Rio Ave, equipe de Portugal. A semana começou com a rescisão amigável do contrato to argentino Maxi Rolón. O atacante, que veio do Barcelona B, entrou em acordo pela saída do time por ter atuado apenas cinco vezes desde a sua chegada.

Nos últimos dias também deixou a equipe o meia Ronaldo Mendes. Autor de gol na primeira partida da final do Estadual, o jogador foi vendido ao Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, em negociação que rendeu R$ 1 milhão ao clube.

Mais duas saídas da equipe foram por empréstimo de uma temporada. O meia Serginho acertou com o Vitória e o zagueiro Paulo Ricardo vai reforçar o Sion, da Suíça.

Da lista de futuras de negociações para reduzir o elenco, os atacantes Lucas Crispim e Paulinho são os mais cotados para deixarem a Vila Belmiro. A diretoria promoveu essas mudanças para não extrapolar os gastos mensais com o elenco depois de começar a contar nas últimas semanas com reforços como os atacantes Copete e Rodrigão, o meia Vecchio e o zagueiro Noguera.

A conta do orçamento levou em consideração também a renovação com o atacante Gabriel. O acordo entre o Santos e o jogador está acertado verbalmente para que a revelação de 19 anos assine um novo vínculo, válido até 2021.