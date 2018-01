Santos pronto para enfrentar retranca O técnico Oswaldo de Oliveira treinou o Santos para vencer a retranca que Jair Picerni armou para sua equipe na partida desta quinta-feira às 20h30, na Vila Belmiro. Hoje, ele cuidou dos últimos detalhes, como o posicionamento da defesa, que terá duas novidades: Henao no gol e Paulo César na lateral-direita. O ataque também mereceu atenção especial, principalmente nas saídas de contra-ataques. O Santos irá explorar bem as laterais, mas Oswaldo de Oliveira disse que isso não ocorrerá apenas nesta partida: "sempre trabalho muito pelas laterais para espaçar a defesa adversária e vamos procurar sempre forçando esse tipo de jogada", disse ele. Para a partida contra o Guarani, sabe que encontrará uma forte marcação. "Temos de trabalhar dentro do que temos de virtude para superar esse bloqueio", comentou, completando: "por outro lado, temos na Vila a predominância de nossa equipe, onde o adversário é muito pressionado e nós vamos também procurar tirar proveito disso". O torcedor que for à Vila Belmiro, verá um Santos diferente, com muitas novidades. Domingos e Alisson, que formaram pela primeira vez a dupla de zaga no jogo contra o Atlético de Sorocaba, serão mantidos, já que Ávalos ganhou um tempo extra para se recuperar. O lateral-direito Paulo César, um dos destaques do time no ano passado, fará sua reestréia com a camisa do Santos. Ainda na defesa, o goleiro colombiano Henao terá sua primeira chance no gol santista. Ele será escalado para ganhar ritmo de jogo, uma vez que jogará quarta-feira contra o Bolivar, em La Paz, pela Libertadores da América. Mauro tem retorno garantido no clássico de domingo contra o Corinthians. O meia Fábio Baiano também está se recuperando de contusão e Oswaldo optou por não forçar sua volta. Vai dar oportunidade ao jovem Rossini, promovido recentemente do Santos B. No lugar de Robinho, suspenso e na seleção que goleou Hong Kong por 7 a 1 hoje, a entrada de Basílio não é uma novidade. Com essas modificações, começa o revezamento pregado pelo técnico Oswaldo de Oliveira. Isso já vinha acontecendo, pois não conseguiu escalar a mesma equipe nas cinco partidas do Paulista, mas o motivo era outro: ou contusão ou suspensão. A partir de agora, é estratégia para se manter bem nas duas competições que o time está disputando, o estadual e a Libertadores. "Tivemos o carnaval, vamos ter dois jogos difíceis contra o Guarani e o Corinthians e depois teremos a estréia na Libertadores, a 3.650 metros de altitude. Na volta, duas partidas fora de casa, mais o São Caetano. Essa maratona realmente nos preocupa", concluiu Oswaldo. RESPEITO - O fato de o Guarani estar mal no campeonato não é motivo para relaxamento por parte dos santistas. "Eles podem vir um pouco retrancado, mas realizamos nossos treinamentos visando sair dessa marcação porque precisamos da vitória e dos três pontos importantíssimos", disse o volante Fabinho, que avisou: "respeitamos o adversário, mas dentro da Vila o Santos tem que continuar forte". Ele desconhecia o revezamento que Oswaldo de Oliveira vai promover, mas não se preocupa com isso: "já tivemos uma experiência como essa no ano passado com o Vanderlei (Luxemburgo), que fez essa opção na Sul-Americana", comentou. Fabinho entende que, "de qualquer forma, o jogador tem que estar preparado para entrar na equipe na medida em que o Oswaldo vá precisando".