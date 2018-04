Santos protesta por ingressos na final da Copa SP

SANTOS - O Santos não gostou nada das decisões tomadas pela Federação Paulista de Futebol (FPF) com respeito à final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. No sábado, os santistas enfrentam o Corinthians no Pacaembu e será a torcida rival que terá maior espaço no estádio, uma vez que ficará nas arquibancadas, enquanto o clube do litoral ocupará o tobogã.

Em nota no seu site oficial, o Santos reproduziu o ofício enviado à FPF pelo Comitê Gestor do clube. No documento, a diretoria pede para ser informada "das datas e locais das reuniões preparatórias e/ou decisórias referentes à partida", pleiteia 50% da carga total de ingressos e cobra que a indicação do local a ser ocupado pelas torcidas seja definido por sorteio.

Apesar de o Santos ter melhor campanha na Copinha, o Corinthians terá maior espaço para sua torcida. Ocupará as arquibancadas verde e amarela (atrás do gol de entrada) e as cadeiras numeradas. Os santistas, por sua vez, ficarão no tobogã. Caso as torcidas esgotem suas cotas, os setores denominados "portões 21 e 22", nos extremos das arquibancadas, serão abertos, um para cada clube.

Além da cobrança quanto à venda de ingressos, o Santos também avisa, no ofício enviado à FPF, que requer jogar com seu uniforme um (todo branco), uma vez que possui campanha melhor do que a do Corinthians.