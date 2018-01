Santos quer 2 títulos no 1º semestre O Santos só terá cinco dias de pré-temporada em Atibaia antes da estréia no Paulista, dia 20, contra a Portuguesa de Desportos. Mas isso não significa que o campeonato estadual será usado como preparação do time para a Libertadores da América. "Uma competição não servirá de preparação para outra", disse o capitão Ricardinho, que esclarece o objetivo da equipe para o primeiro semestre: vencer os dois torneios. Mas admite que, sem tempo para a pré-temporada, o time irá se preparar durante as competições. "Além disso, vamos ter uma seqüência de 20 jogos disputados às quartas-feiras e aos domingos, sem folga no meio da semana". Ricardinho entende que "é lógico que iremos nos preparar e nos condicionar dentro dessas competições, mas não iremos entrar no Paulista pensando na Libertadores, pois o título do Paulista também nos interessa". O capitão santista acredita que a responsabilidade do Santos aumentou depois da conquista do Brasileiro no ano passado. "Toda vez que se conquista um título, a comemoração cresce dentro da profissão, mas acaba assumindo uma responsabilidade a mais em relação às próximas competições e temos de estar conscientes disso". Os santistas irão estrear contra a Portuguesa de Desportos, time que teve mais tempo para treinar e se preparar para o campeonato Paulista. "Mas a Portuguesa também parou de treinar antes do tempo", lembrou Ricardinho, que acredita no planejamento traçado pelo Santos. "Vamos treinar a partir de sexta-feira e estaremos preparados para esse jogo", concluiu.