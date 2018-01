Santos quer Amoroso, que aguarda liberação do Corinthians Amoroso está cada vez mais perto da Vila Belmiro para reforçar o Santos já nas oitavas-de-final da Copa Libertadores da América e no Campeonato Brasileiro. Os dirigentes santistas só não confirmam o interesse para evitar que o Corinthians desista da liberação do atacante - a rescisão de seu contrato ainda não foi assinada - ou para que algum clube atravesse as negociações. Sem contar que o próximo técnico corintiano poderá pedir a permanência de Amoroso no Parque São Jorge. Segunda-feira à noite, no programa Bem, Amigos, do Sportv, Vanderlei Luxemburgo alegou que contratação é assunto interno no Santos para não confirmar ou desmentir que Amoroso é o centroavante de sua preferência para reforçar o time na Libertadores. Desde quando era o técnico da seleção brasileira e escalou Amoroso para formar a dupla de ataque com Ronaldo na Copa América de 1999, o treinador santista não esconde a sua admiração pelo centroavante que o Corinthians desligou do elenco na semana passada. O problema para os santistas é que o Cruzeiro também estaria interessado no jogador, a pedido do técnico Paulo Autuori, com quem trabalhou no São Paulo em 2005. Segundo a imprensa mineira, as negociações estão bem encaminhadas, mas nenhum representante do jogador confirma. Porém, mesmo que se confirme a contratação de Amoroso, Luxemburgo não vai desistir de Finazzi, cujo contrato com a Ponte Preta está chegando ao fim. Ele iria para a Vila Belmiro para ser o centroavante goleador, que sabe jogar entre os zagueiros adversários, ao contrário de Jonas, Tiuí e até Amoroso, que voltam para buscar a bola. Além de sua uma boa opção para o técnico mudar a forma do ataque jogar, Finazzi é um jogador a custo zero - o clube não precisa comprar parte de seus direitos federativos - e com salário baixo.