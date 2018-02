Santos quer Antônio Carlos e Amaral A diretoria do Santos continua trabalhando para contratar reforços e diminuir o impacto da saída de Renato, Alex e Paulo Almeida. Nesta segunda-feira, o presidente Marcelo Teixeira confirmou os entendimentos para a contratação do volante Amaral, que está no Catar, e acredita que até esta quarta-feira o contrato esteja assinado. Por outro lado, o zagueiro Antônio Carlos vem conversando com o técnico Vanderlei Luxemburgo sobre uma possível transferência para a Vila Belmiro. Isso, entretanto, só deverá ocorrer na semana que vem, pois aguarda a eleição para a escolha do novo presidente do Besikitas, da Turquia, para decidir seu futuro. "Se voltar para o Brasil, minha opção é o Santos", revelou o atleta. O Santos vem negociando com Amaral há três semanas e nesta segunda o jogador estava na Itália acertando suas contas com a Fiorentina. Ele confirmou o interesse em atuar na Vila Belmiro e com a possibilidade de reencontrar Vanderlei Luxemburgo. Também Antônio Carlos destacou a oportunidade de voltar a trabalhar com o treinador santista. "Tenho grande admiração por ele e, se voltar ao Brasil, minha opção é jogar pelo Santos, com o técnico que já me conhece e acredito que será mais fácil". Antônio Carlos está sem contrato com o Besikitas, mas deixou a Turquia com o compromisso de estudar a proposta do dirigente que o havia contratado dois anos atrás e que é candidato a presidente do clube. "A eleição foi adiada e será realizada na semana que vem. Se ele for eleito, dei minha palavra que vou estudar sua proposta para continuar jogando pelo time", disse. O zagueiro ainda não conversou com os dirigentes do Santos, só com o treinador. "Entre eu e o Vanderlei, não há pressão, mas o clube é que contrata e sabe se pode esperar ou não", comentou. A se confirmarem as duas contratações, o Santos estará montando o time com ex-jogadores de Luxemburgo, a exemplo de Ricardinho e Deivid. Mas os comentários nesta segunda-feira no Hotel Bourbon, em Atibaia, onde o Santos realiza a intertemporada, é que outro jogador do Besikitas interessa aos santistas: o goleiro colobiano Córdoba. Ele é amigo de Antônio Carlos e os dois conversaram na semana passada, mas o zagueiro disse que desconhecia essa negociação. "O Córdoba tem contrato de mais um ano e, se o Santos conseguir contrata-lo, será uma ótima aquisição, pois é um grande goleiro". Já o lateral-esquerdo Léo vai mesmo permanecer na Vila Belmiro. Nesta segunda ele confirmou que conversou com o técnico Vanderlei Luxemburgo e depois com os dirigentes e resolveu retirar a cláusula de seu contrato que vai até dezembro e que previa multa de R$ 500 mil caso se transferisse para outro clube no meio do ano. "Por mim, fico no clube até o final do ano e, se houver alguma negociação, vai depender só do Santos, está nas mãos do Santos", disse o jogador.