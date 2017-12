Santos quer aproveitar desespero do Grêmio Ao contrário da maioria dos times que enfrentam o Santos na Vila Belmiro, o Grêmio não poderá se valer das pequenas dimensões do campo para armar uma retranca e esperar as oportunidades de gols nos contra-ataques. O time gaúcho precisa vencer de qualquer maneira para fugir do rebaixamento. E o Santos quer se aproveitar disso. Mesmo sem Elano e Fabiano, suspensos, o técnico Emerson Leão armou seu time de forma bem ofensiva, com Douglas e William compondo o ataque com Robinho. Perder ou ganhar em nada muda a posição do Santos no campeonato, mas Leão não quer voltar a sentir o que chama de gosto amargo da derrota neste Brasileiro. Por isso, conversou bastante com seus jogadores, procurando motivá-los para a necessidade de terminar o campeonato com o maior número possível de vitórias. "O Santos só sabe jogar para vencer e se arrisca, mas por isso também faz tantos gols." Enfrentar um adversário no desespero, segundo o zagueiro André Luís, exige muita tranqüilidade dentro de campo. "O Grêmio nem pode pensar num empate, quanto mais numa derrota. Vão partir para cima e temos que ter calma, administrar o jogo e fazer nosso gol logo que der, para complicar ainda mais a situação deles e facilitar nossa vitória." Pela disposição dos jogadores santistas, não haverá relaxamento nessa partida. "O campeonato já está definido, mas precisamos vencer essa última partida que disputaremos em casa" disse Robinho, que volta ao time depois de cumprir suspensão automática. O volante Paulo Almeida, que estava na mesma situação, também tem retorno garantido. Motivação - Se o grupo está motivado para a vitória, dois jogadores esperam o jogo contra o Grêmio com ansiedade. Douglas irá substituir Elano, mas terá um papel um pouco mais ofensivo do que o companheiro que está suspenso. "A ordem é buscar o jogo e chegar rápido pelas pontas", contou o meia-atacante. Já Fabiano será substituído por William, um centroavante nato que não ganhou a preferência do técnico Leão, mesmo diante da falta de um jogador de ofício para a posição. "O professor falou que estava dando outra oportunidade", disse William. "Nas outras chances que tive, fui bem, fiz meus gols, mas a opção foi por outro jogador". Voltar ao banco não desanimou o atacante. "Num grupo forte como o Santos, há sempre como ajudar e, nas vezes que fui chamado, procurei cumprir bem meu papel." William tem contrato por mais um ano com o clube e espera ganhar mais experiência nesse período. "Vou continuar trabalhando no Santos para me aperfeiçoar, ganhar maturidade e, em 2005, vou tentar o exterior." Por conta da valorização de sua transferência, quer começar a aproveitar as oportunidades a partir do jogo deste domingo. "Vou agarrar todas as chances porque o time precisa que seus jogadores dêem tudo de si em campo e também porque é preciso atrair a atenção dos times que podem me contratar." O centroavante acha que o esquema armado por Leão para o jogo favorece seu futebol. "Vou ter mais dois atacantes do meu lado, eles encostam mais e acaba saindo mais jogadas". Mas ressalta que há necessidade de fazer uma boa movimentação perto da área do adversário. "Movimentando bastante, não há como marcar três atacantes", concluiu William.