Santos quer aproveitar seqüência na Vila É proibido perder pontos na Vila Belmiro. Nelsinho Baptista passou essa ordem aos jogadores do Santos ao olhar a tabela do Campeonato Brasileiro, que prevê três das quatro próximas partidas em casa. O novo treinador quer aproveitar o momento de mudança no time para deslanchar e chegar à liderança. O Santos está atualmente com 47 pontos, 4 atrás do líder Internacional, e ocupa a 5ª colocação. Mas faz dois jogos seguidos em casa - neste sábado, contra o Fortaleza, e na próxima terça-feira, quando enfrenta o São Caetano, também na Vila Belmiro. E quer tirar proveito disso. "Estamos bem próximos dos líderes, temos esses dois jogos em casa e as possibilidades são boas", afirmou o volante Bóvio, que deve ser titular no sábado. Afinal, Zé Elias ainda não está completamente recuperado de contusão e é dúvida. Assim como Zé Elias, Giovanni, Luizão e Paulo César foram poupados do treino desta quinta-feira. Mas os três últimos não devem ser problema para o jogo de sábado. Luizão, inclusive, deve fazer sua estréia com a camisa santista, ao lado de outro recém-contratado, o também atacante Cláudio Pitbull.