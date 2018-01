Santos quer contratar o goleiro Marcos Para diminuir a dor da provável saída de Robinho, o presidente Marcelo Teixeira está articulando duas contratações. Mas as duas são difíceis e caras. A primeira é a de um goleiro com prestígio internacional e que desperte respeito. Ele pertence ao Palmeiras, mas não é Sérgio. O Santos quer Marcos. O outro objeto de desejo já está na Vila: Deivid, cujo empréstimo do Bordeaux termina no dia 30. "Estamos carentes de um goleiro, isso é claro. Mas queremos um que chegue para resolver", assumiu Marcelo Teixeira. Ele já acionou empresários encarregados de sondar Marcos. De acordo com um deles, Robinho tem provocado o jogador na concentração da seleção na Alemanha, pedindo para jogar no Santos. O diretor de futebol do Palmeiras, Salvador Hugo Palaia, disse ter ouvido falar do interesse santista pelo Marcos. Mas avisa: "Sabemos que eles estão de olho no nosso goleiro. Só que para ele sair do Palmeiras será muito caro. Queremos continuar com o Marcos, mas somos profissionais. Se a proposta for absurda, não dá para segurar." Se dependesse só do técnico Gallo, o Santos investiria em Gléguer, da Portuguesa. Mas Marcelo Teixeira quer status. E Marcos é campeão do mundo. A situação de Deivid também exigirá muito dinheiro. O Bordeaux quer US$ 6 milhões (R$ 14,4 milhões) pelo jogador. O Santos ofereceu US$ 1 milhão pelo empréstimo de um ano. Depois da negativa do clube francês, Teixeira ofereceu US$ 3 milhões por 50 % do atleta. Outra negativa. O dirigente está disposto a bancar até US$ 4,5 milhões para não perdê-lo. "Temos informação de que nossa proposta é a melhor. A diretoria vai conversar sobre isso no domingo", revelou Gallo. Deivid chegou a pedir ao treinador para não jogar enquanto sua situação não estiver resolvida. Mas Gallo o quer em campo.