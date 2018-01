Santos quer decidir hoje na Vila Belmiro Agora, é com o time. A diretoria do Santos trabalhou bem nos bastidores e conseguiu levar para a Vila Belmiro o jogo de hoje, às 21h40, contra o Independiente, de Medellín, Colômbia, apesar de o estádio santista ter 10 mil lugares a menos do que o exigido pelo regulamento para jogos das semifinais da Copa Libertadores. A negociação foi um pedido do técnico Leão e dos principais jogadores, sob a alegação de que até os adversários mais poderosos temem a Vila e que a torcida passou a jogar com a equipe depois da conquista do Brasileiro. O objetivo é conseguir pelo menos uma vitória simples agora para depois assegurar em Medellín a classificação para as finais da competição, 40 anos depois da conquista do bicampeonato. A confirmação do jogo para a Vila Belmiro foi comemorada pelo zagueiro Alex: "Quando o estádio está lotado, não tem como a equipe não jogar para frente, atacando. Por isso, ganhamos todos os jogos em casa." No treino de ontem, Alex não ensaiou cobranças de falta, evitando se desgastar a poucas horas de um jogo tão importante como o de hoje. "A seqüência de jogos que estamos tendo acaba servindo até para a gente aperfeiçoar algumas coisas. Deixar de treinar cobranças um dia não vai fazer diferença." Robinho, com dores no tornozelo direito (sofreu uma pancada de Alexandre, domingo), não participou do treino de ontem, mas está escalado. Ele também acha que desde as fases finais do Brasileiro do ano passado a Vila tem sido decisiva para o time. "Ganhamos do São Paulo nas quartas, depois do Grêmio nas semifinais e sentimos que tínhamos todas as condições para conquistar o título. O ´alçapão´ é nosso, estamos acostumados com as dimensões do campo e com a proximidade da torcida, que deve incomodar os adversários." Renato é outro que prefere a Vila, principalmente para jogos importantes. "Era ruim jogar aqui quando o time estava na fila e a torcida até virou as faixas de cabeça para baixo. Agora, não, somos apoiados do começo ao fim." Energia - O principal motivo para Diego preferir a Vila é que o torcedor voltou a acreditar no time. "Sentimos em campo a energia que vem da arquibancada. Sabemos que foi muito importante para a torcida a conquista do Brasileiro, como também temos consciência de que a Libertadores vale o dobro." A exemplo do técnico Leão, Elano diz que, se fosse possível, escolheria jogar apenas na Vila. "Pesa no aspecto psicológico." O treinador tem procurado falar o mínimo com o grupo para "não encher a cabeça dos jogadores", mas recomenda que o time entre em campo determinado a jogar com inteligência, deixando de lado a arbitragem e possíveis provocações. O técnico adversário, Victor Luna, encarregou-se de dar mais ingrediente para motivar os santistas, afirmando que o seu time já eliminou o Grêmio -"o representante brasileiro mais forte" -, e prometeu atropelar o Santos. Leão disse quase a mesma coisa que Luna, mas com outra intenção. "Se o Grêmio sabe disputar a Libertadores e se o Independiente fez quatro gols no Grêmio, temos de encará-lo com preocupação. Mas não adianta ficar gastando saliva. Temos é de jogar o que sabemos", disse o técnico santista.