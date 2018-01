Santos quer definir jogo no início O Santos inicia nesta segunda-feira a partir das 17 horas os preparativos para enfrentar o Ji-Paraná, na partida de volta da Copa do Brasil marcada para quarta-feira. A intenção dos santistas é definir o jogo logo no primeiro tempo, atuando de forma ofensiva para vencer a retranca que o adversário certamente irá armar na Vila Belmiro, a exemplo do que já fez em casa. Na partida de ida, na semana passada, a partida terminou empatada em 0 a 0. Qualquer empate com gols, dá a vaga ao Ji-Paraná.