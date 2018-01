Santos quer deixar o Clube dos 13 O Santos está deixando o Clube dos 13. Em nota oficial distribuída no final da tarde desta sexta-feira, o presidente Marcelo Teixeira informou que irá propor ao Conselho Deliberativo do clube o desligamento da entidade, "que não tem atendido a diversas reivindicações, entre as quais a equiparação de cotas recebidas por outras equipes do futebol brasileiro". O dirigente santista reclamou que seu time vem sendo discriminado pelo Clube dos 13, alegando que possui relatórios e estatísticas que comprovam a afirmação. Marcelo Teixeira informou que tem sido cobrado pelos conselheiros do Santos e que relutou em fazer essa proposta. "Acho que chegou a hora de levar o caso para a análise do órgão". Segundo ele, a única condição para que o Santos reconsidere essa decisão é que "o Clube dos 13 reveja sua posição e atenda o que estamos solicitando".