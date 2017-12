Santos quer Diego e Ricardinho deve sair Diego (não se firmou no Porto, de Portugal) e Preto Casagrande (Fluminense) estão quase acertados com o Santos, embora os dirigentes mantenham sigilo sobre os jogadores que estão sendo contratados. A pressa na contratação de um meia-armador tem uma explicação: Ricardinho está de saída da Vila Belmiro, devendo se transferir para o Real Madri (tem passaporte comunitário), após o fim de seu contrato, no dia 31 de dezembro. Suas chances de permanecer na Vila Belmiro são remotas, como admite o presidente do clube, Marcelo Teixeira. "A diferença entre o que Ricardinho está pedindo e o Santos oferece é muito grande." Consta que o pai e procurador do jogador, José Luís Pozzi, pediu R$ 5 milhões para renovar contrato por um ano. O dirigente não confirma e nem desmente o valor, enquanto o jogador diz que está preocupado com os jogos restantes do Campeonato Brasileiro e que esse assunto é tratado pelo seu agente. Outro motivo para apressar as contratações de impacto é recuperar o prestígio político de Teixeira, abalado pela má campanha do time no Campeonato Brasileiro e pela goleada de 7 a 1 diante do Corinthians, para não colocar em risco sua continuidade no clube, com mais uma reeleição no dia 10 de dezembro. "Não vou dizer nomes e nem o número dos jogadores que deverão ser contratados, mas serão contratações obedecendo um critério sério, levando-se em conta não apenas a qualidade técnica, mas também o caráter e a personalidade dos jogadores. Não podemos errar na escolha", disse, hoje, o técnico Nelsinho Baptista. Além do goleiro Roger (reserva de Rogério Ceni, no São Paulo), já confirmado, Gabriel, lateral-direito do Fluminense, Deivid, Neto, lateral-direito do Paraná Clube, e Fabinho, do Cerezo Osaka, do Japão, muitos outros nomes estão sendo comentados no clube. O ex-volante corintiano confirmou ter sido procurado pelo gerente de futebol do Santos, Luís Henrique de Menezes, e já adiantou que vai indicar o seu amigo Gil (atacante do Verdy Tokyo) para os dirigentes santistas. Quanto ao time, tudo indica que a maior vítima da goleada de 7 a 1 será o goleiro Saulo, que hoje treinou entre os reservas. Nelsinho disse que "ele está sendo observado" e que vai pensar até domingo, quando o Santos enfrenta o Internacional-RS, às 18h10, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano. "Não se trata de responsabilizar o jogador, mas procurar o que é melhor para ele e para a equipe no momento", justificou. Outra novidade é que, a pedido de Nelsinho, o time viaja amanhã às 10h para Atibaia, onde ficará concentrado e realizando um período de treinamentos especiais até o jogo contra o Paraná Clube, quarta-feira, no Pacaembu, a terceira e última partida sem a presença de público em razão da punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. "Não estamos fugindo de nada", afirmou Nelsinho. "Apenas vamos fazer um trabalho de melhor qualidade, um trabalho em regime profissional, para terminarmos o Campeonato Brasileiro com dignidade, como o presidente nos pediu. Nosso objetivo é ganhar os cinco jogos que nos restam, independente se uma nossa vitória pode beneficiar este ou aquele clube", concluiu o técnico.