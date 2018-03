Santos quer encostar nos líderes Sem mudar as características, o time do Santos vai ao ataque, neste domingo, na partida contra o Criciúma, às 18 horas, em Santa Catarina, pelo Campeonato Brasileiro. "Seria muito bom se a gente vencesse", disse o técnico Emerson Leão. "Nós encostaríamos nos primeiros colocados", prosseguiu o treinador. Com 11 pontos, o Santos ocupa a quarta posição. Leão pensa na frente e já projetou a próxima rodada da competição, quando sua equipe enfrentará o Cruzeiro, na Vila Belmiro (dia 10) e poderá se consolidar na liderança. O técnico confirmou a escalação do time. Alex treinou e nada sentiu (ele teve um problema na virilha direita e era dúvida). Foi sua primeira movimentação com bola nesta semana e o próprio jogador disse que só iria para Criciúma se nada sentisse. Com relação ao ataque, Leão escolheu Douglas para a vaga de Ricardo Oliveira (cumpre suspensão automática por expulsão). A opção fará com que Leão altere o posicionamento do time em campo. Douglas entrará com a função de armar o time, deixando Nenê mais à frente na companhia do atacante Robinho. Outra novidade é Elano. O jogador, imprescindível para Leão, volta à equipe e ocupará a vaga de Diego (com três cartões amarelos, está fora). O Santos entrará em campo com Fábio Costa; Reginaldo Araújo, André Luiz, Alex e Léo; Paulo Almeida, Renato, Elano e Douglas; Robinho e Nenê. Com relação ao adversário, Leão classifica o Criciúma como muito difícil. Opinião semelhante tem o atacante Robinho. "Precisamos de muita atenção." A convocação para a seleção brasileira trouxe seus benefícios. "Me sinto mais animado para jogar." Nenê também se sente mais à vontade para entrar em campo. Depois de um começo inseguro, o atacante melhorou seu desempenho. "É a seqüência de jogos, estou mais entrosado."